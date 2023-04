L’UE prévoit de numériser le processus de demande de visa

Le Conseil de l’Union Européenne a élaboré une proposition pour numériser le processus de demande de visa dans l’espace Schengen. Elle permettra aux voyageurs de demander un visa en ligne et de recevoir un visa numérique au lieu de la vignette-visa actuelle. L’objectif est de rendre la procédure de demande de visa plus efficace et de renforcer la sécurité.

Les demandes en ligne réduiront les déplacements des voyageurs au consulat et faciliteront le processus pour les administrations nationales. Les demandeurs pourront soumettre leurs informations, télécharger des copies électroniques de leurs documents et payer les frais de visa sur une plateforme web unique.

Les visas seront délivrés sous forme de code-barres 2D signé cryptographiquement pour réduire les risques de contrefaçon et de vol. La plateforme déterminera automatiquement l’État membre responsable de l’examen de la demande en fonction de la durée du séjour, mais les demandeurs auront également la possibilité de choisir un État membre spécifique pour traiter leur demande en fonction de l’objet du voyage.

Gnetnews