L’UGTT dénonce « l’incertitude politique et les atteintes aux libertés »

Réunie ce mercredi 29 mai 2024 sous la présidence de Noureddine Tabboubi, la Commission administrative nationale de l’UGTT a exprimé, dans sa déclaration finale, son rejet de l’ambiguïté et de la confusion qui caractérisent la situation politique actuelle. Elle a notamment critiqué le retard dans la fixation de la date de l’élection présidentielle et la persistance d’un climat de tension généralisé.

La Commission a fermement condamné ce qu’elle décrit comme la persistance du pouvoir en place à porter atteinte aux libertés. Elle a dénoncé les poursuites contre des syndicalistes, des journalistes, des avocats et des blogueurs en vertu du décret 54, qualifié d’injuste, visant à museler la liberté d’expression et à empêcher toute critique.

La Commission a également exprimé son soutien aux prisonniers d’opinion et sa solidarité avec l’Ordre national des avocats ainsi qu’avec toutes les associations et organisations faisant l’objet de restrictions, de sièges et de distorsions.

Gnetnews