L’UGTT met en garde contre les les rÃ©percussions de la guerre dâ€™Ukraine sur la Tunisie

L’UGTT met en garde contre les les répercussions de la guerre d’Ukraine sur la Tunisie

L’UGTT met en garde ce jeudi 03 Mars contre les répercussions de la guerre d’Ukraine sur la Tunisie, et sur l’ensemble des pays du monde, surtout si elle venait à s’inscrire dans la durée.

Dans un communiqué paru ce soir, au lendemain de la réunion de son bureau exécutif, la centrale syndicale appelle le gouvernement « à prendre rapidement des mesures protectionnistes anticipatives, qui sont de nature à alléger les répercussions négatives sur nos économies, et sur notre sécurité alimentaire ».

Elle appelle « à accélérer la mise en œuvre de politiques stratégiques pour promouvoir les secteurs sensibles, et les appuyer comme l’agriculture et l’énergie ».

Le Bureau exécutif de l’organisation syndicale « critique, avec fermeté, les politiques passives adoptées par le gouvernement, face à la flambée des prix, la dégradation du pouvoir d’achat, et la poursuite des abus des spéculateurs et contrebandiers, en se limitant à des opérations limitées incapables de dissuader les contrevenants ».

L’UGTT considère « toute négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) et avec l’Union européenne (UE), qui ne partent pas d’un audit intégral des dettes et des conventions précédentes, et ne tendent à impliquer les sensibilités sociales, civiles et politiques pour élaborer un programme de sauvetage global, serait stérile, maintient le statu quo, copie les formules toutes faites, et reproduit l’échec ».

La centrale syndicale réitère sa demande au gouvernement d’annuler la circulaire n’o 20 et d’appliquer les conventions conclues, notamment l’accord du 06 février 2021 et celui du 20 octobre 2020.

Gnetnews