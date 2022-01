L’UGTT se positionne contre le gel des salaires et dénonce la circulaire n°20

L’austérité, l’UGTT dit non! En marge d’une réunion de travail organisée à Sousse ce dimanche, chargé des établissements publics, Slaheddine Selmi, s’est clairement positionné contre la proposition du gouvernement sur le gel des salaires pendant 5 ans et la levée de la compensation.

« L’UGTT n’acceptera pas ces propositions, ni la circulaire numéro 20 », a-t-il déclaré à l’agence TAP. Avant d’ajouter que « cette circulaire, qui interdit toute négociation avec les syndicats sans l’autorisation préalable du secrétariat général du gouvernement, est une honte pour la Tunisie et est en violation avec la Constitution et le droit international et porte atteinte au dialogue social ».

De leur côté, les membres de la commission administrative de l’Union régionale du travail de Sousse ont dénoncé les « attaques méthodiques » contre la centrale syndicale et contre les « travailleurs ».

Gnetnews