L’UNESCO dÃ©cerne le prix mondial de la libertÃ© de la presse aux journalistes de Gaza

L’UNESCO décerne le prix mondial de la liberté de la presse aux journalistes de Gaza

L’UNESCO a accordé le prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2024, aux journalistes palestiniens de Gaza.

La cérémonie de remise du prix a eu lieu, hier jeudi 2 mai, en marge de la Conférence mondiale sur la liberté de la presse à Santiago, au Chili.

« En ces temps d’obscurité et de désarroi, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de reconnaissance aux journalistes palestiniens qui couvrent cette crise dans des circonstances dramatiques. L’humanité a une dette immense à leur égard, pour leur courage et leur engagement en faveur de la liberté d’expression », a déclaré Mauricio Weibel, président du Jury international de professionnels des médias.

« Le Prix UNESCO/Guillermo Cano rend hommage chaque année au courage des journalistes qui font face à des circonstances difficiles et dangereuses. Ce Prix nous rappelle encore une fois cette année l’importance d’une mobilisation collective afin que les journalistes, partout dans le monde, puissent continuer à mener leur travail essentiel d’information et d’enquête », a souligné Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

Les journalistes palestiniens ont payé le plus lourd tribut à la guerre barbare et destructrice menée par l’entité sioniste contre l’enclave palestinienne, et qui entre dans sa 7 ème mois.

26 journalistes et professionnels des médias ont péri à Gaza, lors de l’accomplissement de leurs fonctions, rapporte l’UNESCO, citant des ONG internationales.

D’après Communiqué