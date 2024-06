L’Union Européenne inquiète du rapprochement de la Tunisie avec la Russie, la Chine et l’Iran

Lors de la récente réunion du Conseil européen des Affaires étrangères, Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a exprimé de vives préoccupations concernant les récents rapprochements diplomatiques de la Tunisie avec la Russie, la Chine et l’Iran. Soulignant l’importance historique du partenariat entre l’UE et la Tunisie, Borrell a appelé à une évaluation collective de la situation actuelle.

« À la lumière des développements internes et externes récents, il est impératif que nous réexaminions notre partenariat avec la Tunisie et maintenions notre soutien au peuple tunisien », a déclaré Borrell lors de la réunion. Il a également exhorté les membres du Conseil européen à engager une réflexion pour éviter toute escalade préoccupante des relations bilatérales observée au niveau gouvernemental.

En réponse, l’Ambassade de Tunisie en Belgique a réaffirmé dans un communiqué que le gouvernement tunisien agit légitimement selon les aspirations de son peuple, défendant fermement son droit souverain à mener des relations internationales indépendantes. Tout en maintenant un engagement continu envers les acquis du partenariat avec l’UE, la Tunisie cherche à ajuster cette relation face aux défis actuels.

L’ambassade a critiqué ce qu’elle a qualifié d' »acharnement » de Borrell, soulignant que de telles critiques ne devraient pas ternir la robustesse du partenariat tuniso-européen.

Cette discussion marque le début d’un dialogue plus approfondi sur les relations entre l’UE et la Tunisie, comme l’a assuré Josep Borrell : « Nous examinerons attentivement tous les aspects de cette question dans les jours à venir. »

Gnetnews