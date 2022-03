L’Union EuropÃ©enne prÃªte Ã  aider la Tunisie Ã  hauteur de 4 milliards d’euros

L’Union Européenne prête à aider la Tunisie à hauteur de 4 milliards d’euros

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu, ce mardi 29 mars 2022, au Palais de Carthage, M. Oliver Varhelyi, Commissaire de l’Union européenne à l’élargissement et à la politique de voisinage.

Le président de la République a exprimé la satisfaction de la Tunisie quant à la force de ses relations de partenariat stratégique avec l’Union européenne, et son aspiration à les développer davantage et à les diversifier pour inclure des secteurs nouveaux et prometteurs dans plusieurs domaines.

Le président de la République a également salué la volonté de l’Union européenne de toujours se tenir aux côtés de la Tunisie, notamment au cours de la dernière période à travers le soutien européen à l’effort national pour faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses répercussions économiques et sociales.

D’autre part, Kaïs Saïed a affirmé l’adhésion aux valeurs de démocratie, de liberté et de respect des droits de l’homme, et a passé en revue les raisons qui ont conduit à un certain nombre de mesures d’exception et de protection de l’État, ainsi qu’un ensemble de décisions annoncées en décembre 2021.

Le chef de l’Etat a également rappelé ses appels répétés à l’adoption d’une approche globale face au phénomène de la migration irrégulière.

Pour sa part, M. Oliver Varhelyi a réitéré la volonté de l’Union européenne de renforcer davantage ses solides relations de partenariat et de coopération avec la Tunisie dans divers domaines, et a souligné la disponibilité de l’Union européenne à continuer d’apporter son soutien politique et économique à la Tunisie et à encourager les investissements, et de l’accompagner dans la mise en œuvre des réformes majeures qu’elle entend entreprendre.

M. Oliver Varhelyi a également exprimé la satisfaction de l’Union européenne quant au niveau de coopération existant avec la Tunisie dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière, et la disponibilité de l’Union à développer le volume d’appui financier et logistique alloué à la Tunisie à cet effet.

Ainsi, l’Union Européenne s’est dite prête à mobiliser autour de quatre milliards d’euros en faveur des investissement pour booster la croissance économique et l’emploi en Tunisie, a déclaré Oliver Varhely.

Gnetnews