Lâ€™Union Tunisienne de la SolidaritÃ© Sociale lance un programme dâ€™aide pour le mois de Ramadan

L’Union Tunisienne de la Solidarité Sociale lance un programme d’aide pour le mois de Ramadan

L’Union Tunisienne de la Solidarité Sociale (UTSS), présidée par Naïma Jlassi, a dévoilé un programme d’assistance destiné aux familles nécessiteuses et à revenu limité, inscrites dans le cadre du programme de sécurité sociale, à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Dans une déclaration accordée ce mardi à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Naïma Jlassi a précisé que 45 000 paniers de Ramadan, d’une valeur totale de 4,2 millions de dinars, seront distribués une semaine avant le début du mois. Ces paniers, estimés à 100 dinars chacun, contiendront des produits alimentaires de base nécessaires durant Ramadan, avec la possibilité d’y inclure de l’huile d’olive.

Par ailleurs, 50 tables d’iftar seront organisées dans les délégations les plus vulnérables des gouvernorats, en faveur des familles les plus démunies. En complément, des actions telles que la circoncision de 50 enfants par gouvernorat et la distribution de vêtements pour la fête figurent parmi les initiatives prévues.

Un budget dédié pour soutenir les familles vulnérables

Naïma Jlassi a rappelé que ces interventions s’inscrivent dans les décisions prises lors du conseil ministériel du 7 janvier dernier, présidé par le Chef du gouvernement Kamel Maddouri, au cours duquel 68,8 millions de dinars ont été alloués au ministère des Affaires sociales pour soutenir les groupes vulnérables.

Elle a également évoqué le succès du programme national de lutte contre les vagues de froid, auquel l’UTSS a contribué. Ce programme a permis de venir en aide à 20 000 familles, pour un coût total avoisinant 5,3 millions de dinars, à travers la distribution de 400 tonnes de produits alimentaires, 20 000 bouteilles d’huile, 300 000 vêtements, 30 000 paires de chaussures, 5 000 matelas et 30 000 couvertures en laine.

Appel à la solidarité nationale

Naïma Jlassi a souligné que ces efforts se poursuivront tout au long de l’année, avec des aides alimentaires et financières visant à alléger les charges des familles les plus démunies. Elle a également lancé un appel à toutes les parties, notamment la société civile, pour renforcer la culture de la solidarité au niveau régional et local, afin de soutenir les citoyens les plus fragiles.

