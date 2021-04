L’Université de Tunis El Manar au Top 400 du classement « Impact Rankings » 2021

L’Université de Tunis El Manar est classée parmi le top 400 du prestigieux classement international « Times Higher Education Impact Ranking 2021 ».

Il s’agit d’un classement qui se base sur les performances des universités en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable « ODD », indique l’université sur sa page officielle.

Au niveau global, l’Université de Tunis El Manar est classée parmi le top 400. Elle figure dans le top 101-200 au niveau de l’indicateur « Paix, justice et institutions ». Au niveau du » Partenariat pour les objectifs de Développement Durable » et de la « Santé et bien-être » l’UTM est classée dans le top 201-300.

Elle est parmi le top 301-400 selon la « qualité de l’éducation ».