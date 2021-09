L’USMo remporte la Supercoupe de Tunisie

L’Union Sportive de Monastir a remporté la Supercoupe de Tunisie après avoir battu l’Espérance Sportive de Tunis lors de la séance des tirs au but (5/3).

Le match s’est terminé sur le score de parité (1/1). Buts de Ben Romdhane et Tka. Ce trophée est le deuxième de l’histoire de l’USMo qui avait gagné la coupe de Tunisie face aux Sang et Or.

GnetNews