L’UST surprend le CSS ! Enfin une victoire pour le CAB

Deux matchs comptant pour la quinzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce jeudi. Le Club Sportif Sfaxien a concédé la défaite au Mhiri contre l’US Tataouine (1/2) alors que le Club Athlétique Bizertin a finalement retrouvé la victoire en s’imposant (1/0) contre le Stade Tunisien.

Classement

ES Tunis 37

CS Sfaxien 27

ES Sahel 27

US Ben Guerdane 25

AS Rejiche 23

AS Soliman 20

Olympique de Beja 20

US Monastir 19

US Tataouine 18

ES Metlaoui 16

Stade Tunisien 16

CA Bizertin 13

Club Africain 12

JS Kairouan 2

