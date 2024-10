L’Utap appelle Ã  une mobilisation urgente pour la campagne cÃ©rÃ©aliÃ¨re

L’Utap appelle à une mobilisation urgente pour la campagne céréalière

Dans un communiqué publié le 30 octobre 2024, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a affirmé que les agriculteurs sont prêts à garantir la réussite de la campagne céréalière et à ensemencer toutes les terres disponibles, malgré les séquelles et les dégâts des années précédentes.

Cependant, l’Union a souligné que la pénurie actuelle d’engrais et de semences dans de nombreuses zones de production entrave le bon démarrage de cette campagne, risquant de laisser certaines régions en dehors du cercle des semis.

L’Utap insiste sur la nécessité d’investir et d’exploiter l’ensemble des terres cultivables pour répondre aux besoins nationaux en céréales et réduire la dépendance aux importations. Elle rappelle qu’une superficie non emblavée représente une perte non seulement pour les agriculteurs, mais également pour le pays dans son ensemble.

Pour ces raisons, l’Union appelle à une satisfaction rapide des besoins des agriculteurs en engrais et en semences, en favorisant une collaboration entre les acteurs des secteurs public et privé.

Gnetnews