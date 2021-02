L’UTICA annonce le report de la manifestation du secteur de l’artisanat

La journée de protestation prévue par la Fédération Nationale de l’Artisanat le 18 février est finalement reportée. C’est ce qu’a indiqué, vendredi, dans un communiqué L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Ce report intervient après la décision du chef du gouvernement et du ministre du Tourisme d’organiser un conseil ministériel qui portera sur les défis et difficultés auxquels font face les artisans à cause de la crise du Covid-19.

Ce conseil sera également d’occasion de discuter des propositions émises par les professionnels du secteur.

Gnetnews