Lutte contre la corruption et crise migratoire : KaÃ¯s SaÃ¯ed mobilise le Conseil de SÃ©curitÃ© Nationale

Lutte contre la corruption et crise migratoire : Kaïs Saïed mobilise le Conseil de Sécurité Nationale

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce lundi 4 novembre 2024 une réunion du Conseil de Sécurité Nationale au Palais de Carthage. Lors de cette séance, le chef de l’État a réitéré son engagement à combattre la corruption, un « devoir sacré et impératif », selon ses mots.

Il a insisté sur la nécessité de répondre rapidement aux attentes des Tunisiens, appelant à une rupture définitive avec les pratiques du passé. Le Président a particulièrement dénoncé les agissements de certaines forces influentes qui, selon lui, disposent d’alliés dans plusieurs administrations et établissements publics. Saïed a souligné l’importance de démanteler ces réseaux et de poursuivre en justice les personnes impliquées. Il a cité l’exemple de récents incidents chez Tunisair, qualifiés de « crime », où la responsabilité serait partagée entre les exécutants et les planificateurs.

La flambée des prix a également été abordée, le Président ayant pointé du doigt l’inefficacité des contrôles, lesquels se sont souvent limités aux petits commerçants, négligeant les grands spéculateurs. Il a appelé à démanteler les circuits de distribution parallèles, responsables selon lui d’un affaiblissement du pouvoir d’achat des Tunisiens, qu’il considère comme une « ligne rouge ».

En ce qui concerne la crise migratoire, Saïed a évoqué la situation des villes de Jbeniana et El Amra dans le gouvernorat de Sfax. La Tunisie, a-t-il rappelé, a fait preuve de solidarité en matière d’accueil, mais cette situation atteint ses limites. Dénonçant un système économique mondial injuste dont la Tunisie elle-même pâtit, il a exhorté les organisations internationales à aller au-delà des simples déclarations. Le Président a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour organiser le retour volontaire des migrants en situation irrégulière vers leurs pays d’origine.

