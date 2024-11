Lutte contre la spÃ©culation: Saisie de quantitÃ©s importantes de produits alimentaires Ã  Nabeul

Lutte contre la spéculation: Saisie de quantités importantes de produits alimentaires à Nabeul

Dans le cadre des efforts de surveillance des circuits de distribution et de l’approvisionnement en produits de consommation, une campagne conjointe menée par la Brigade Régionale de la Police Municipale de Nabeul a permis la saisie de grandes quantités de denrées alimentaires destinées à des pratiques spéculatives.

Les autorités ont ainsi saisi 30 tonnes de pommes de terre, 185 tonnes d’oignons, 69 tonnes de grenades et 21 000 œufs, dont une partie sans factures justificatives ou avec des documents non conformes. La valeur totale de ces produits est estimée à environ 600 000 dinars. Cette opération s’inscrit dans les mesures prises pour garantir la disponibilité des produits, lutter contre le monopole, et stabiliser les prix sur le marché.

Les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à intensifier ces opérations pour maintenir un équilibre des prix et une transparence dans les échanges commerciaux.

Gnetnews