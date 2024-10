Lutte contre les insectes vecteurs de maladies : Le ministre de la Santé appelle à mobiliser toutes les ressources disponibles

Le mardi 8 octobre 2024, le ministre de la Santé a présidé, dans les locaux du ministère, une réunion de suivi des activités et programmes liés à la lutte contre les insectes vecteurs de maladies, ainsi que pour réduire les nuisances qu’ils provoquent. Cette session a réuni les membres de la Commission nationale conjointe pour renforcer la vigilance environnementale et lutter contre les insectes vecteurs, composée de représentants des ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Transport, ainsi que d’autres structures concernées et d’experts du ministère.

Au cours de cette réunion, le programme national de contrôle de la prolifération des insectes vecteurs de maladies a été présenté, accompagné d’un aperçu des projets de recherche les plus récents et des méthodes innovantes pour les combattre. Les discussions ont également porté sur les programmes de prévention et les activités de sensibilisation destinées au grand public.

Le ministre de la Santé a souligné la nécessité de coordonner les efforts de toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les citoyens, à travers des campagnes de sensibilisation visant à protéger la santé publique. Il a mis l’accent sur l’importance d’adopter une approche de « santé unique » (One Health), qui se concentre sur l’interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale.

Dans ce cadre, les axes suivants seront prioritaires :

– Renforcer la coordination et la communication entre les secteurs concernés pour assurer l’efficacité des efforts.

– Préparer et distribuer des supports de sensibilisation visant le public dans des lieux publics et privés.

– Soutenir les mécanismes de surveillance et de suivi des zones de reproduction des insectes vecteurs.

– Intensifier les campagnes de sensibilisation dans les écoles et organiser des événements spécifiquement destinés à ce public.

– Impliquer la société civile dans les activités de sensibilisation et d’éducation.

– Renforcer le rôle des municipalités dans la préservation de la propreté et de la santé environnementale.

– Soutenir la recherche scientifique et la formation dans le domaine de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies au profit des professionnels de la santé.

Ces initiatives visent à protéger la santé publique et à limiter la propagation des maladies transmises par les insectes.

