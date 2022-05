Prévisions météo : Temps nuageux sur l’ensemble du pays

Pour ce samedi 21 mai 2022, les températures seront comprises entre 26 et 33 degrés et peuvent atteindre les 35 degrés sur le nord-ouest et sur l’extrême sud. Le temps sera nuageux sur l’ensemble du pays et le vent faible à modéré. En revanche, la mer sera peu agitée.

Gnetnews