Macron appelle à aider la Tunisie à retrouver « stabilité et chemin de croissance », et à parvenir à un accord avec le FMI

Le président français, Emmanuel Macron a appelé à « agir ensemble » au niveau européen pour « pouvoir aider la Tunisie à retrouver de la stabilité politique à, nous l’espérons, trouver un accord avec le FMI et aussi à engager des voies de coopération dont l’une des composantes est la maîtrise de l’émigration depuis la Tunisie ».

Dans une conférence de presse à l’issue du sommet européen, le chef de l’Etat français a déclaré que « la très grande tension politique, la crise économique et sociale qui sévit en Tunisie, en absence d’accord avec le Fonds monétaire international, (sont) très préoccupantes ».

Selon le chef d’État français, « il faut d’abord comme objectif premier ; stabilité et chemin de croissance pour la Tunisie, dans le contexte très fragile où ce pays se trouve, mais il nous faut aussi à très court terme, réussir à stopper les flux migratoires qui partent de Tunisie et qui accroissent la pression sur l’Italie et le reste de l’Europe ».

« Sur ce sujet-là, je crois que nous avons des coopérations concrètes que nous pouvons avoir à la fois dans le dialogue avec le président tunisien et son gouvernement, avec le FMI, mais aussi parce que nous-mêmes en tant que pays, pouvons faire sur le plan bilatéral et avec l’Union européenne pour la Tunisie », a-t-il indiqué.