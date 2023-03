Macron et Meloni appellent à soutenir la Tunisie pour réduire la pression migratoire sur l’UE

Ce vendredi à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ont exprimé leur soutien à la Tunisie qui est en proie à une grave crise financière, afin de réduire la pression migratoire.

Lors d’une conférence de presse à la fin d’un sommet européen, Macron a déclaré que la situation politique tendue en Tunisie et la crise économique et sociale actuelle, en l’absence d’un accord avec le Fonds monétaire international, étaient très préoccupantes.

Il a souligné que cela avait entraîné une grande instabilité dans le pays et la région, et une augmentation de la pression migratoire sur l’Italie et l’Union européenne. Il a appelé à une action collective au niveau européen pour aider la Tunisie et contrôler la migration, affirmant que le flux de migrants en provenance de Tunisie devait être maîtrisé à court terme. Cette question a été discutée avec la cheffe du gouvernement italien lors d’une réunion conjointe.

Gnetnews