Mahdia : Mise en lumière artistique de monuments emblématiques

Dans le cadre des efforts visant à valoriser le patrimoine et à dynamiser la culture et le tourisme, l’Agence nationale de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle a achevé les travaux d’éclairage artistique de deux monuments historiques de Mahdia : le Borj El Kebir et Bab Zouila (Skifa Kahla).

Grâce à des technologies modernes, ces nouvelles installations permettent de créer des effets lumineux fixes et dynamiques, mettant en valeur l’architecture et les caractéristiques esthétiques de ces sites emblématiques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion du tourisme culturel et vise à offrir une nouvelle dimension visuelle à ces monuments, renforçant ainsi leur attractivité et enrichissant l’expérience des visiteurs.

Gnetnews