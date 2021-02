Maher Kanzari : « Le Burkina Faso ? Nous n’avons pas perdu, c’est très important »

Le coach de la sélection tunisienne de football U20 a été interrogé par le service médias de la FTF après le résultat nul (0/0) obtenu contre le Burkina Faso en match d’ouverture de la CAN U20 qui se déroule en Mauritanie. Maher Kanzari a déclaré : « Nous avons voulu gagner contre un adversaire pétri de qualités. Nous avons obtenu le point du match nul et c’est très important. Nous avons manqué de réalisme dans les 20 derniers mètres et nous devons obtenir le maximum de nos deux prochains rencontres pour assurer notre qualification au prochaine tour ».

