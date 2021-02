MAJ-J04 : L’Olympique de BÃ©ja domine le CS Sfaxien

MAJ-J04 : L’Olympique de Béja domine le CS Sfaxien

Le match en retard comptant pour la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle a eu lieu ce mardi entre l’Olympique de Béja et le Club Sportif Sfaxien.

L’OB s’est imposé (1/0) grâce à un pénalty transformé par Mourad Hedhli à la 67ème minute et prend la septième place du classement. Les Noirs et Blancs ratent l’occasion de reprendre la deuxième place et restent sur la dernière marche du podium.

Classement

ES Tunis 31

ES Sahel 26

CS Sfaxien 24

US Ben Guerdane 23

AS Rejiche 21

US Monastir 18

AS Soliman 16O

Olympique de Béja 16

ES Metlaoui 14

US Tataouine 14

Stade Tunisien 14

CA Bizertin 10

Club Africain 8

JS Kairouan 2

