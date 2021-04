MAJ-J16/J17 : L’ES Tunis passe, l’USMo domine l’ESS, le CSS freiné

Dans le cadre du match en retard de la 16ème journée du championnat de la ligue 1 Professionnelle, l’Espérance Sportive de Tunis est allée s’imposer sur le terrain de l’Union Sportive de Tataouine (1/3). Les réalisations des Sang et Or portent les signatures de Khenissi, Benghith et Elhouni.

A Monastir, l’USMo a retrouvé la victoire. Pour son premier match, le coach Afouane Gharbi a dominé son ex équipe, l’Etoile Sportive du Sahel (3/1)grâce à Mhirssi, Aloui et Ben Romdhane. L’unique but des visiteurs a été l’oeuvre d’Omrani.

A Sfax, le CSS n’a obtenu que le point du match nul face à l’Olympique de Béjà (0/0).

Voici le classement :

1- Espérance Sportive de Tunis 52 pts

2- Etoile Sportive du Sahel 43 pts

3- US Ben Guerdane 37 pts

4- Club Sportif Sfaxien 35 pts

5- AS Solimane 33 pts

6- AS Rejiche 32 pts

7- US Monastirienne 30

8- Club Africain 28 pts

9- Olympique de Béja 28 pts

10- Stade Tunisien 26 pts

11- ES Metlaoui 26 pts

12- US Tataouine 24 pts

13- CA Bizertin 21 pts

14- JS Kairouanaise 3 pts

GnetNews