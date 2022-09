Majorations salariales: Echec des nÃ©gociations entre le gouvernement et l’UGTT

Majorations salariales: Echec des négociations entre le gouvernement et l’UGTT

Slaheddine Salmi, secrétaire général adjoint de l’UGTT a annoncé l’échec de la première séance de négociations entre le gouvernement et le syndicat.

Les parties gouvernementale et syndicale devaient signer ce vendredi 02 septembre, un accord sur les revendications sociales.

Le principal désaccord a porté sur le taux des majorations salariales et la date d’effet de ces majorations. A cet égard, Salmi a indiqué que l’UGTT voulait appliquer les majorations salariales à partir de 2022, puisque 2020 et 2021 ont été touchés par la pandémie, tandis que le gouvernement veut reporter la date d’effet à 2023 et les années qui suivent.

