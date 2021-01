Makrem Laguem : « EST-CSHL de 2009 ? On m’a obligé à finir le match »

Invité sur le plateau d’Attessiaâ, l’ex arbitre Makrem Laguem est revenu sur le célèbre match de championnat disputé en avril 2009 entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif de Hammam Lif. Le referee a déclaré : « C’était la première éteincelle de la révolution. La pression des forces de l’ordre était énorme et on m’a obligé à finir la rencontre, malgré les conditions extrêmes et l’insécurité totale. Nous avons repris la deuxième période et l’électricité a brusquement coupé. Par la suite, le public a été évacué et nous avons terminé la rencontre dans un stade quasiment vide ».

GnetNews