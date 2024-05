Mandats de dÃ©pÃ´t Ã©mis Ã  l’encontre des journalistes Borhene BsaÃ¯es et Mourad Zghidi

Mandats de dépôt émis à l’encontre des journalistes Borhene Bsaïes et Mourad Zghidi

Selon les déclarations de Maître Ghazi Mrabet à Mosaïque FM ce mercredi 15 mai, le Parquet a émis des mandats de dépôt à l’encontre des journalistes Borhene Bsaïes et Mourad Zghidi. L’avocat a précisé que les accusations portées à leur encontre relèvent du délit plutôt que du crime, conformément à l’article 24 du décret numéro 54.

De son côté, l’avocat des deux journalistes, Nizar Ayed, a déclaré à nos confrère de TUMEDIA que: « Ce décret est une véritable catastrophe. J’espère qu’il sera annulé. Après consultation du dossier et notre présence lors de l’audition de Borhene et Mourad, je suis convaincu qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour justifier des poursuites judiciaires. Personnellement, je suis certain qu’il n’y a ni calomnie ni diffamation. La personne supposément visée (le président de la République, Kaïs Saïed) n’a pas saisi la justice ».

Leur procès devrait avoir lieu le 22 mai prochain, a-t-il déclaré.

Gnetnews