Manifestation au Bardo contre l’amendement de la loi électorale : Les manifestants dénoncent une atteinte à la justice électorale

Le Réseau tunisien pour les droits et libertés a organisé, ce vendredi, un rassemblement au Bardo pour protester contre le projet de modification de la loi électorale, actuellement soumis au vote de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La proposition, déposée par une trentaine de députés et traitée en urgence, vise à exclure le Tribunal administratif et la Cour des comptes du traitement des litiges électoraux, en confiant cette responsabilité aux tribunaux judiciaires. Ce changement est perçu par de nombreux observateurs comme une tentative de remise en cause de l’indépendance et de l’intégrité du processus électoral.