Manifestation contre l’amendement de la loi électorale : 1500 protestataires dans les rues de Tunis

Le dimanche 22 septembre 2024, le Réseau tunisien des droits et des libertés a organisé une manifestation à Tunis pour protester contre la proposition d’amendement de la loi électorale, qui exclurait le tribunal administratif du traitement des litiges électoraux.

Rassemblés devant le Théâtre municipal de l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont scandé des slogans appelant à « la liberté » et à « la chute du régime ». Parmi les slogans, on pouvait entendre : « C’est ton tour, Saïed, dictateur », « Aucune peur, aucune crainte, la rue appartient au peuple » et « Libertés, libertés, l’État policier est terminé ».

Environ 1500 manifestants ont tenté de marcher vers le ministère de l’Intérieur, mais un important dispositif sécuritaire les a empêchés de s’approcher du bâtiment.

*Crédit photo: Yassine Gaidi