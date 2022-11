Manifestations à Zarzis: « La vérité finira par éclater », affirme Kaïs Saïed

« Patience, la vérité finira par éclater », c’est la phrase qui a été prononcée vendredi par le Président de la république, Kaïs Saïed lors d’une décélération médiatique à l’occasion du Sommet de la Francophonie qui se déroule en ce moment même à Djerba.

Une déclaration qui fait référence aux événements qui secouent la ville de Zarzis. « Ceux qui cherchent à raviver les tensions à Zarzis savent pertinemment qu’ils vont échouer », a-t-il ajouté, affirmant que certaines parties profitent du malheur des habitants à des fins politiques.

A noter que Zarzis, vit une crise sociale importante depuis le naufrage d’une embarcation clandestine en septembre dernier ayant conduit au décès de 18 migrants. A ce jour, dix migrants n’ont toujours pas été retrouvés et les habitants exigent des autorités la visite d’un responsable pour discuter de la situation et prendre les mesures nécessaires dans le but de calmer les tensions.

Gnetnews