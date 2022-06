Marchand fait ses valises : « Le football tunisien est malade »

Eliminé de la Coupe de Tunisie par le Club Africain, le coach français du CS Chebba a déclaré qu’il a décidé de quitter son poste : « Je suis heureux d’avoir passé plus de trois ans avec ce club et ses dirigeants que je respecte beaucoup, tout comme nos supporters. L’aventure s’arrête là et je souhaite plein de réussite à tout le club. Ma prochaine destination ? Je ne sais pas si je vais rester en Tunisie ou partir à l’étranger. Le football tunisien est malade. Il y a des choses très louches qui se passent un peu partout. Des buts gag dans des matchs décisifs. Des erreurs d’arbitrage pour le moins bizarres. Je n’ai jamais vu ça en 17 ans de travail. Je me demande jusqu’à quand le public va tolérer de telles injustices ».

