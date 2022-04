Grand-Tunis : Au marché central, la tension baisse, mais les consommateurs ont le regard ailleurs ! (Reportage)

Dernière ligne droite pour ce Ramdan 2022… Dans moins d’une semaine, la fête de l’Aïd-El-Fitr marquera la fin du mois sacré. Si le début du jeûne a été caractérisé par une forte hausse des prix des produits alimentaires, dès la deuxième semaine de Ramadan, le ministère du Commerce avait affiché sa détermination pour une diminution des prix grâce à des contrôles plus sévères.

Pour clôturer notre série de reportages consacrés aux marchés de la capitale, Gnetnews est retourné sillonner les allées du marché central de Tunis.

En ce mardi matin, la foule n’était pas vraiment au rendez-vous dans le plus grand marché de la capitale. Les Tunisiens sont vraisemblablement occupés a préparer les festivités de l’Aïd-El-Fitr a en croire les nombreuses personnes qui font du lèche-vitrine devant les boutiques de prêt-à-porter ou dans les stands anarchiques installés dans les rues adjacentes au marché.

Il y a ceux aussi qui se sont levés très tôt pour commencer à acheter les fruits secs nécessaires à la réalisation des pâtisseries traditionnelles, véritable symbole de ce l’Aïd.

Un primeur que nous avons rencontré dans les rayons des légumes, nous explique que les consommateurs continuent à acheter de très petites quantités malgré la baisse des prix. « La marchandise qui était au début du ramadan en pénurie est désormais disponible, malgré cela l’affluence des citoyens demeure très faible en cette deuxième moitié du mois saint », indique-t-il.

En effet, en observant les tarifs du plus grand marché de la capitale, la baisse des prix était remarquable. Le piment est vendu à 3.5DT/KG contre 6DT/KG au début du mois. Les pommes de terre sont proposées dans la plupart des étals, à des prix situés entre 1.8DT et 2DT le kilogramme. Les tomates en revanche, vendues à 2DT/KG auparavant, ont marqué également une légère baisse d’environ 200 millimes.

Les légumes de saison comme les artichauts qui se vendaient à 1DT le bouquet affichent 0.750 DT. Les prix des carottes et les radis se situent à 1.300 DT/KG, contre 2DT/KG, lors de la précédente visite au marché, durant la première cette semaine du mois.

En cette fin du mois, les betteraves sont aussi plus accessibles à 1.800 DT/KG contre 3DT . La coriandre, le persil, et l’oseille, très utilisés dans les soupes ramadanesques se vendent au même tarif, à 0.500 DT le bouquet. Les petits pois et les fèves se situent entre 1.600 et 2 DT/KG. Le concombre et les fenouils (le quart), essentiels aux salades tunisiennes demeurent chers par rapport aux autres légumes. Certains marchands les vendent à 2DT/KG, alors que d’autres les proposent à 3DT/KG. La baisse des tarifs concerne aussi la courgette, qui se vend à moitié prix, soit 1.600 DT/KG.

Du côté des fruits, les fraises, les oranges et les citrons s’avèrent les moins coûteux. Leurs prix vont de 2DT et 3DT/KG. Les bananes et les dattes ont gardé les mêmes tarifs. Ils se vendent à partir de 6.990 DT/KG. Les Kiwis affichent 0.800 DT l’unité.

En allant vers les étals des poissons, les visiteurs observent les prix, comparent et optent pour la marchandise la moins onéreuse. Les sardines, le rouget et le thon s’invitent de plus en plus aux tables des Tunisiens, nous confirment un vendeur. « Avec des prix allant de 2,9 à 15DT/KG, c’est ce qui reste le plus accessible aux petits budgets. Les autres variétés de poissons sont achetées à l’unité selon le nombre des membres de la famille. C’est le cas de la dorade, du loup et du merlan, dont les prix affichent 15 DT/KG, au maximum. En revanche les fruits de mer sont actuellement en promotion. Les chevrettes affichent 29.800 DT/KG contre 32DT. Les chevrettes se vendent à 54.800 DT/KG contre 90 DT/KG au début du mois. Les seiches sont à 22.800 DT/KG, et les calamars sont à 18DT.

Pour ce qui est des viandes, les prix des volailles et des viandes rouges n’ont pas bougé. Il faudra compter en moyenne 6,9DT pour un poulet entier, 13DT pour le kilo d’escalope de poulet et 11DT pour l’escalope de dinde. Le vendeur nous fait remarquer la dinde avait largement baissé par rapport à l’an dernier ou le kilo se vendait à 17DT. Le kilo d’agneau reste stable à 31DT, et celui du veau à 29DT.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi