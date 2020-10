Maroc : Le Raja arrache le titre au WAC Ã  la derniÃ¨re minute

Maroc : Le Raja arrache le titre au WAC à la dernière minute

Au terme d’une fin de saison palpitante, le Raja de Casablanca a arraché le titre à son voisin, le Wydad de Casablanca à la dernière minute de la Botola. Les Verts ont dominé l’AS FAR (2/1) et remportent le douzième titre de champion du Maroc de leur histoire. Le WAC termine deuxième et la RS Berkane troisième.

GnetNews