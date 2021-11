Maskan Expo Ã  Paris : La propriÃ©tÃ© accessible aux Tunisiens de lâ€™Ã©tranger, Ã  la faveur dâ€™un euro fort

Maskan Expo à Paris : La propriété accessible aux Tunisiens de l’étranger, à la faveur d’un euro fort

Le Salon Tunisien de l’Immobilier et du Financement Bancaire, « Maskan Expo », a entamé sa troisième édition ce vendredi 12 novembre et se poursuivra jusqu’au 15 novembre prochain à Paris. Cet évènement, organisé sous l’égide du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, vise les Tunisiens résidents à l’étranger qui souhaitent investir dans l’immobilier en Tunisie.

Une aubaine pour cette diaspora qui profite de la faiblesse du dinar par rapport à l’euro pour acquérir des biens dans son pays d’origine. Qui sont-ils ? Quels sont les avantages de ce salon ? Les organisateurs ainsi qu’un exposant ont bien voulu nous dévoiler les détails de cette édition.

Un taux de change intéressant

Pour cette année, le Maskan Expo a décidé d’investir les halls de l’Espace Champerret dans le 17ème arrondissement de Paris. Un endroit plus grand, par rapport aux autres années, car cet événement suscite de plus en plus d’engouement chez les Tunisiens résidents à l’étranger. C’est ce que nous a confié Chiraz Attia, directrice du salon.

Ainsi, 40 exposants feront le déplacement pour proposer des biens immobiliers. Ils sont prometteurs, lotisseurs, banquiers, mais aussi décorateurs, ou encore cuisinistes.

« Nous attendons environ 7000 visiteurs sur ces 4 jours », indique Mme Attia. Un chiffre plus important que les éditions précédentes. Déjà organisés dans d’autres pays comme Dubaï, la Qatar ou encore le Canada, celui de la France reste tout de même le plus important au vu du nombre important de ressortissants tunisiens en Europe plus largement. « Nous avons des visiteurs qui viennent de pays limitrophes comme l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Italie où la Suisse », souligne l’organisatrice.

Selon les organisateurs, la pandémie de Covid-19 n’a pas freiné le souhait d’investir en Tunisie. « Nous profitons d’un taux de change de l’euro par rapport au dinar très intéressant. De plus, les salariés français n’ont pas vraiment souffert du coronavirus, car les emplois ont été pour la plupart maintenus », ajoute la directrice.

Les exposants proposent tout type de biens : appartements, villas, terrains, locaux commerciaux, etc. Là aussi, les gammes sont variées afin de satisfaire tous les budgets. « Le Grand-Tunis reste la région la plus prisée par les visiteurs. Notamment les zones comme les Jardins de Carthage, Ain Zaghouan ou encore l’Aouina ». Ces endroits ne cessent de voir fleurir de plus en plus de projets immobiliers grâce à leur proximité avec la banlieue nord, considérée comme étant la plus huppée de la capitale.

Parmi les autres régions les plus appréciées pour l’acquisition de résidences secondaires, il y aussi les zones côtières comme Bizerte, Tabarka ou encore Sousse et Mahdia.

Afin de financer les projets qui seront conclus lors de ce salon, plusieurs banques proposeront des offres de crédits. Ainsi, les capacités de financement seront évaluées en fonction du salaire perçu en euros par les potentiels acheteurs. L’euro étant d’environ à 3,3 dinars, même les petites bourses pourront bénéficier d’un financement. « Une des banques qui participe au salon a même prévu la présence du responsable des crédits afin de débloquer des emprunts sur place, sans avoir à attendre une réponse de l’établissement qui peut être longue et surtout sans que le client ne doive se déplacer ».

Construire sa maison à distance

Parmi les exposants présents au salon, nous avons pu rencontrer Mohamed Ben Jemâa. Jeune entrepreneur et fondateur de la société Bizerta Service. Comme son nom l’indique, son entreprise agit dans la région de Bizerte, dans laquelle les projets immobiliers se développent de plus en plus.

« Cela fait trois fois que je participe au salon et j’ai constaté que ce qui pose le plus de problèmes aux résidents à l’étranger, c’est la construction d’une maison », nous dit-il. En effet, à cause de la distance, il est difficile de pouvoir suivre en temps réel les avancées des travaux et de faire face aux imprévus…sans parler de certains entrepreneurs véreux qui n’hésitent pas à faire usage d’arnaques.

Ainsi, Mr Ben Jemaa a décidé de revenir à Maskan Expo avec un nouveau concept. Celui de proposer des biens « clés en main ». « Si le client dispose déjà d’un terrain, nous lui proposons de réaliser son rêve de construction en lui mettant à disposition des architectes, une entreprise de construction ainsi que tous les autres corps de métiers nécessaire à son projet. », explique-t-il.

Le contrat signé entre les deux parties impose au promoteur de faire un rapport quotidien par mail avec photos et vidéos à l’appui.

« La région de Bizerte est de plus en plus prisée car les prix y sont encore abordables et le cadre de vie agréable grâce à la proximité avec la mer », nous dit Ben Jemâa. Etant l’ambassadeur de la Marina de Bizerte à l’occasion du salon, il proposera notamment à la vente des appartements du projet Nautilus. « Pour seulement 250.000 euros, vous pourrez acheter un appartement de très haut standing en plein cœur de la Marina avec vue sur mer ».

Le marché des Tunisiens résidents à l’étranger n’est donc pas négligeable d’autant plus que leurs transferts en devises en Tunisie ont atteint des records ces derniers mois, à un moment où le pays en a plus que jamais besoin.

Wissal Ayadi