Mattarella annone lâ€™augmentation des bourses destinÃ©es aux Tunisiens pour des Ã©tudes en Italie

Mattarella annone l’augmentation des bourses destinées aux Tunisiens pour des études en Italie

Le président italien, Sergio Mattarella, a annoncé mercredi l’intention de son pays d’augmenter le quota des bourses destinées aux étudiants tunisiens, désireux de poursuivre des études en Italie de 180 à 260 bourses.

Lors de son entretien hier à Rome avec le président Kaïs Saïed, en visite officielle les 16 et 17 Juin en Italie, « le président italien a réitéré les dispositions de son pays à poursuivre son soutien à la Tunisie, dans ses efforts en vue de mobiliser l’appui de l’Union européenne et des institutions financières internationales », indique la présidence dans un communiqué.

Il s’est, par ailleurs, engagé à se tenir aux côtés de la Tunisie en matière de développement économique et de progrès social, et de lutte contre les répercussions de la pandémie du Covid-19, ainsi qu’à inciter les investisseurs italiens à s’implanter en Tunisie, dans de nombreux secteurs.

Il a appelé à la poursuite de la coordination bilatérale pour combattre l’émigration clandestine.

Kaïs Saïed a appelé à « la nécessité de traiter les raisons réelles et profondes de l’émigration irrégulière, et de combattre les réseaux criminels de traite des personnes sur les deux rives de la Méditerranée, selon une approche globale à même de redonner espoir aux jeunes, et de créer des opportunités d’emploi et de développement dans leur pays d’origine ».

Le chef de l’Etat a plaidé, de surcroît, pour la consolidation de la coopération économique avec l’Italie ; son deuxième partenaire commercial au sein de l’Union européenne.

