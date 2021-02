Mehdi Gharbi : « Le CA n’a pas besoin d’un président riche »

Le membre du comité directeur du Club Africain et de la liste de Youssef Elmi a déclaré sur les ondes d’IFM que le CA n’a pas besoin d’un président riche : « Nous avons déjà essayé ce modèle et ça n’a pas réussi. Nous avons besoin d’union et surtout de passer outre nos divergences. Les temps sont durs et il faut que nous soyons solidaires. Nous avons dépensé plus de 20 millions de dinars pour payer des amendes. Un montant très important, qui aurait pu contribuer à des succès sportifs en Tunisie et en Afrique ».

GnetNews