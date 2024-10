Mellassine: Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues (Vidéo)

Dans le cadre de la lutte contre la consommation et le trafic de drogues, les unités de la direction de la lutte contre la drogue de la police judiciaire du Kram ont réussi, le 22 octobre 2024, à démanteler un réseau spécialisé dans la distribution de substances illicites à El Mellassine.

Suite à des informations reçues, les forces de l’ordre ont arrêté deux membres du réseau et saisi 140 plaques de cannabis, pesant environ 14,8 kg, ainsi qu’une quantité de cocaïne d’environ 150 grammes. En outre, les agents ont récupéré des objets en or, une balance électronique et quatre motos utilisées pour leurs déplacements.

La procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la mise en détention des deux suspects pour les besoins de l’enquête en cours, tandis que trois autres membres du réseau sont activement recherchés. Les efforts pour les appréhender se poursuivent.

Gnetnews