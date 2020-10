Mercato : Al Ahly abandonne la piste de Youssef Belaili

Youssef Belaili ne rejoindra finalement pas Al Ahly. Selon ON Sport, le club cairote a estimé que le dossier de l’international algérien est compliqué et a décidé d’abandonner sa piste. La même source indique qu’Al Ahli Djeddah a décidé de porter plainte contre l’ancien joueur de l’Espérance Sportive de Tunis et réclamerait cinq millions d’euros.

Rappelons que le champion d’Afrique a résilié unilatéralement le contrat qui le liait au club saoudien.

GnetNews