Mercato : Antar Yahia tacle l’EST et Riadh Bennour

Abderrahmane Meziane était à deux doigts de rejoindre l’USM Alger mais la direction de l’Espérance Sportive de Tunis a fait marche arrière à la dernière minute. La décision n’a pas plus au manager de l’USMA, Antar Yahia.

Intervenu sur les ondes d’IFM, l’ancien axial espérantiste a taclé le président de la section football, Riadh Bennour : « Un accord a été trouvé après des semaines de négociations. La convention de prêt a été signée et envoyée mais malheureusement les responsables espérantistes ont disparu de la circulation. Ensuite, Riadh Bennou m’a fait comprendre qu’il a changé d’avis. Le joueur avait donné son accord mais je pense que la direction de l’EST a annulé le transfert à cause de la pression des supporters. J’aurais aimé qu’ils me le disent directement et que les relations amicales entre les deux clubs restent intactes. Dommage car j’ai respecte beaucoup ce club et ses supporters ».