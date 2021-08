Mercato : Karim Aribi en route vers l’EspÃ©rance de Tunis

Mercato : Karim Aribi en route vers l’Espérance de Tunis

L’Espérance Sportive de Tunis tient sa première recrue estivale. D’après des sources concordantes, l’ancien attaquant de l’Etoile Sportive du Sahel, Karim Aribi, va signer, dans les prochains jours, en faveur du club de Bab Souika.

La direction espérantiste et son homologue du Nîmes Olympique ont trouvé un terrain d’entente et il ne manque plus que la signature du joueur.

GnetNews