Mercato : L’Espérance de Tunis libère trois joueurs

L’Espérance Sportive de Tunis a laissé partir cet hiver le joueur du milieu de terrain Moataz Zaddam. Ce joueur évoluera pour la deuxième moitié de saison sous le maillot de la formation égyptienne d’Al Masry. Moataz Zaddam a signé un contrat de prêt de six mois avec une option d’achat.

Les Sang et or ont également réussi au dernier jour du mercato hivernal à transférer Riyad Benayad au Raja de Casablanca et Youssouf Oumarou au Stade Tunisien.