Mercato : L’Espérance officialise Mohamed Moulhi

L’attaquant Mohammed Mouhli est arrivé dimanche à Tunis. Le joueur a passé les visites médicales et il vient de signer le contrat qui va le lier à l’Espérance Sportive de Tunis.

Arrivé en provenance du club belge du RCF Liège, Mouhli s’est engagé pour deux saisons et demies avec le club Sang et or.

GnetNews