Mercato : Rayen Hamrouni de retour à l’ES Tunis

Le bureau de l’Avenir sportif de Soliman est parvenu à un accord avec l’Espérance sportive de Tunis pour l’arrêt du prêt du joueur Rayen Hamrouni, ce qui signifie son retour au club de Bab Souika, rapporte MFM.

A noter que la direction des Sang et Or a prêté, le 20 septembre 2024, l’ailier gauche à l’Avenir sportif de Soliman pour une durée d’une saison (jusqu’au 30 juin 2025), avec lequel il a participé à huit matchs et marqué un but.