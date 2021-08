Messi explique pourquoi il a rejoint le PSG

Agences- Lionel Messi a été présenté ce matin dans l’Auditorium du Parc des Princes. Si les supporters étaient nombreux aux alentours de l’arène parisienne, les journalistes eux ont eu le privilège de pouvoir poser leurs questions à celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Tout d’abord, il a tenu à remercier la direction parisienne, très efficace sur ce coup. « Je veux remercier le président, Leonardo, pour la façon dont ils m’ont traité depuis le premier jour. Comment ils se sont mis à disposition. Tout a été très facile en si peu de temps, ce n’était pas si facile de faire les choses bien », a-t-il par exemple lancé, remerciant aussi les fans du PSG pour leur accueil.

Et à de nombreuses reprises pendant sa conférence de presse, il a expliqué vouloir tout faire pour gagner la Ligue des Champions, étant sur la même longueur d’onde que ses nouveaux dirigeants. « Je veux continuer de gagner, c’est pour ça, que je viens dans ce club, c’est un club très ambitieux. Avec cette équipe et ce staff, on peut tout gagner, c’est ce que je veux, c’est pour ça que je suis venu, j’espère qu’on va le faire. […] J’arrive dans une équipe déjà faite, si on met de côté les recrues de cet été. L’équipe a déjà été proche de gagner ces dernières années, moi je viens aider et apporter. J’ai plus envie que jamais, mon rêve c’est de remporter une nouvelle Ligue des Champions et je suis dans le lieu idéal pour y parvenir », a expliqué le natif de Rosario.

Lionel Messi a encensé à plusieurs reprises la qualité de l’équipe, qu’il connaît bien car il va retrouver de nombreux amis et anciens coéquipiers : « c’est sûr, j’ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l’effectif, il est très bon, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On cherche la même chose Paris et moi. Maintenant j’espère qu’ensemble on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, ça a été une des raisons, j’ai eu des contacts avec eux quelques fois, ça a joué dans mon choix. Verratti a prouvé que c’est un grand joueur, un des meilleurs du monde à son poste. Au FC Barcelone on a voulu le recruter pendant de longues années, maintenant c’est l’inverse c’est moi qui vient ici pour jouer avec lui. C’est un phénomène, je l’ai connu en tant que personne aussi, c’est un très bon gars. Le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, l’effectif est énorme, j’espère pouvoir aider et atteindre les objectifs du club et mes objectifs personnels ».

Et Pochettino a aussi eu son rôle à jouer. « Je le connais depuis longtemps, le fait qu’il soit Argentin crée un rapprochement c’est sûr. On a parlé, tout s’est bien passé depuis le début, le staff est incroyable et ça a joué dans mon choix », a ainsi expliqué La Pulga au sujet de son compatriote.