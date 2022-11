Météo de ce samedi 26 novembre

L’hiver semble s’installer progressivement en Tunisie. Pour ce samedi 26 novembre, l’Institut national de la météorologie prévoit un temps maussade marqué par des pluies parfois orageuses dans le Nord du pays, localement dans le centre et le Sud-est.

A l’extrême nord, ces pluies seront abondantes.

Le vent soufflera fort, voire très fort près des côtes et sur les hauteurs et relativement fort dans les autres régions. La mer sera très agitée à houleuse au nord.

Du côté des températures, elles seront en nette baisse. Les maximales oscilleront entre 11° et 17° sur les régions de l’Ouest et entre 18° et 23° ailleurs.

