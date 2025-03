Météo du jeudi 13 mars : Un temps partiellement nuageux avec des températures en hausse

D’après les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du jeudi 13 mars 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Les températures connaîtront une légère hausse. Elles varieront entre 23 et 28 degrés dans les régions du Nord et du Centre, tandis qu’elles oscilleront entre 29 et 31 degrés dans le reste du pays. Sur les hauteurs de l’Ouest, le mercure ne dépassera pas les 20 degrés.

Le vent soufflera de manière faible à modérée, tandis que la mer restera peu agitée. Un temps printanier s’installe progressivement, offrant des conditions météorologiques agréables sur tout le territoire.

