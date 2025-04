Météo du lundi 28 avril : Averses, orages et légère baisse des températures attendus

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du lundi 28 avril 2025 sera marquée par un temps instable sur l’ensemble du pays. Des passages nuageux parfois denses sont attendus, accompagnés d’averses éparses et d’orages occasionnels, notamment au nord, au centre et localement au sud. Les précipitations pourraient être parfois intenses.

Le vent soufflera du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud du pays. Il sera faible à modéré en début de journée, avant de se renforcer relativement dans l’après-midi sur le sud, provoquant par endroits des tempêtes de sable locales.

En mer, la houle restera généralement faible à modérée, mais les conditions se dégraderont dans le golfe de Gabès, où la mer sera agitée.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22°C sur le nord, le centre et le sud-est, tandis qu’elles varieront entre 23 et 29°C dans le reste du pays, atteignant jusqu’à 31°C dans l’extrême sud.

Gnetnews