Météo du mercredi 15 janvier 2025 : Des nuages denses et un léger regain de températures

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie annoncent un ciel dominé par des nuages parfois épais, couvrant la plupart des régions du pays ce mercredi 15 janvier 2025. Les habitants du nord et de certaines zones de l’est pourraient être touchés par des pluies éparses, témoignant d’une instabilité passagère.

Les vents souffleront du nord, avec une intensité relativement forte à proximité des côtes, rendant les activités maritimes délicates dans ces zones. À l’intérieur des terres, ces vents seront modérés à faibles, créant une atmosphère moins perturbée. Quant à l’état de la mer, il sera agité dans la région nord, et très agité à agitée sur le littoral est, nécessitant une prudence accrue pour les navigateurs.

Sur le plan des températures, une légère hausse est prévue. Dans les régions du nord-ouest et du centre, les maximales varieront entre 7 et 12 degrés, conservant une fraîcheur hivernale notable. En revanche, les autres régions du pays bénéficieront d’un climat plus doux avec des températures oscillant entre 12 et 17 degrés, offrant un répit face aux récents épisodes de froid.

