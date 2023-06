MÃ©tÃ©o du samedi 03 juin

Météo du samedi 03 juin

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la météo pour ce samedi 3 juin 2023 sera marquée par un temps partiellement voilé et des nuages abondants l’après-midi, principalement au Nord et localement au Centre, accompagnés d’orages et de pluies parfois intenses, avec possibilité de chutes de grêle à certains endroits.

Le vent sera faible à modéré, atteignant entre 15 et 30 km/h, puis se renforcera l’après-midi dans le Sud, avec des épisodes de sable localement.

La mer sera calme au Nord, et agitée dans le Golfe de Gabès.

Les températures resteront assez stables. Les maximales atteindront entre 24 et 28 degrés au Nord et sur les côtes de l’Est, environ 22 degrés dans les zones montagneuses de l’Ouest, et entre 29 et 36 degrés dans les autres régions.

Gnetnews