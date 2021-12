MÃ©tÃ©o du samedi 11 dÃ©cembre

Météo du samedi 11 décembre

D’après l’Institut national de la météorologie (INM), le temps de ce samedi 11 décembre sera caractérisé par des pluies éparses et parfois orageuses au nord et locales dans le centre du pays.

Des nuages passagers traverseront le ciel dans les régions du Sud.

Un vent fort à très fort, de 60 à 80 Km/h, soufflera près des côtes et sur les hauteurs, dépassant parfois les 90 Km/h. La mer sera donc très agitée

Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés dans la partie nord du pays et entre 14° et 19° dans les autres régions.

