Météo du samedi 13 mai 2023

Ce samedi 13 mai 2023, le temps sera nuageux avec des pluies éparses au Nord et localement au Centre, avec des nuages orageux et des pluies intenses à l’extrême Nord et dans l’Ouest, avec une possibilité de grêle.

Le vent sera fort près de la côte Est et au Sud avec des rafales jusqu’à 80 km/h, et la mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en légère hausse au Nord et au Centre, entre 19 et 27 degrés, et plus chaudes au Sud, atteignant 29 à 41 degrés selon l’Institut national de la météorologie.

Gnetnews